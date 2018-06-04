Turan: Millet Bahçeleri ile kentleşmede çığır açıldı

04 Haziran 2018

Handan Sema CEYLAN

Bir grup gazeteciyle iftarda bir araya gelen TOKİ Başkanı Ergün Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı'nın arazisinin ‘Millet Bahçeleri’ olacağını açıklaması üzerine değerlendirmede bulundu.

Turan, “Millet Bahçeleri kavramı bana göre Türkiye’de belediyeciliğin, şehirciliğin geleceğinde yeni bir çığır açtı. Yatay mimari ile başlayan süreç Millet Bahçeleri ile şehirdeki en kıymetli arazilerin o şehirlere kazandırılması olacak. Devrim niteliğinde bir karar. Bundan sonra Türkiye’de şehircilik anlayışında yeni bir süreç başlatacak. Karar alıcıları etkileyecek bir süreç” şeklinde konuştu. Turan, bu bahçelerin daha sonra imara açılmayacağını da söyledi.

Aksaray, Bolu, Diyarbakır’da esnafa işyeri yapıyor

“Aksaray Küçük Sanayi Sitesi için 1620 tane iş yerini temelini attık” diyen Turan, “Oradaki esnaf toparlandı TOKİ onlara şemsiye oldu. Aaraziyi ürettik, planlamayı yaptık, inşaatlara başladık. 262 milyon lira artı KDV beledili bir iş bu. İSTOÇ’tan daha büyük” dedi. Turan, şöyle devam etti: “Bolu’da da 988 işyerin temelini attık. Diyarbakır’da 4 Nolu Oto Sanaciler Sitesi’nin 814 iş yerini yapıyoruz. 188 milyon liralık bir iş bu. Ayrıca Sur İşadamları Derneği’nin talebiyle oradaki olaylardan zarar gören toptancılar için 190’a yakın modern iş yeri yapıyoruz. Hepsi ihale edilmiş yerler. Tüm bunlar devasa işler.”

Emekliye Silivri’de 700 lira taksitle konut

TOKİ, İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan 1356 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 198 bin TL’den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL’den başlayacağını söyledi. Turan şöyle devam etti: “Silivri’deki 1356 konutumuz için talep toplamaya başladık. Projemiz içerisinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Buradaki konutlarımızın yüzde 25’ini yani 234 konutumuzu emekli vatandaşlarımıza vereceğiz. 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler”ifadelerini kullandı. Turan, buradaki taksitlerin emekliler için 700 lira olacağını kaydetti. Turan, başvuruların 18 Haziran- 29 Haziran arasında Halk Bankası’nın İstanbul'daki bütün şubelerine yapabileceğini söyledi. Alt gelir grubunda başvuru bedelinin bin TL, orta gelir grubunda ise 2 bin TL olduğunu söyleyen Turan, konut kuralarının 11-12 Temmuz tarihlerinde noter huzurunda yapılacağını bildirdi.