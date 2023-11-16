TÜRES Genel Sekreterliğine Rıdvan Turşak Atandı

Yeme içme sektörünün başlıca STK'larından olan TÜRES'te en üst düzey yöneticilik olan Genel Sekreterliğe basın camiasından bir isim olan Rıdvan Turşak getirildi.

Dernek bünyesinde 5 yıldır Genel Sekreter Yardımcısı ve Basın Sorumlusu olarak görevini yürüten Rıdvan Turşak bu süreçte başarılı çalışmalarıyla ön plana çıktı. Özellikle TÜRES üyeleri arasındaki iletişim, sosyal medyanın etkili kullanımı, diğer STK'larla ve basın sektörü ile etkili bir koordinasyon yürüten Rıdvan Turşak deprem sürecinde de TÜRES'in afet bölgesinde her gün 10 binlerce kişiye yapılan sıcak yemek yardımlarını bizzat afet bölgesinden koordine eden sahadaki ekibin başındaydı.

Rıdvan Turşak bu başarılı çalışmaları sonrası TÜRES Yönetim Kurulu tarafından Genel Sekreterliğe getirildi.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl yaptığı açıklamada "Rıdvan Bey'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TÜRES'in bayrağını daha da yukarıya taşıyacağına ve görevini başarıyla sürdüreceğine güvenimiz tam" dedi ve yeni TÜRES Genel Sekreterine başarı dileklerini iletti.

Rıdvan Turşak kimdir?

Rıdvan Turşak 1990 doğumludur, lisansını İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde ise yüksek lisans yapmıştır.

Turşak, TÜRES kariyeri öncesinde Hürriyet Gazetesi, TGRT Haber, İhlas Haber Ajansı, Star, TRT Haber mecralarında muhabir, editör, haber koordinatörlüğü gibi görevlerde çalışmıştır.

TÜRES'te 5 yıldır Genel Sekreter Yardımcısı ve Basın Sorumlusu olarak görevini sürdüren eski basın mensubu artık TÜRES Genel Sekreteri olarak iş dünyasında yer alacak.