Turist kılığında geldi Ayasofya'yı yakmaya kalktı!

İstanbul'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi az kalsın tutuşuyordu.

Ekol TV'nin haberine göre akşam saatlerinde camiye gelen bir şüpheli sütun dibindeki rahlelerin arkasına geçerek elindeki kağıtları tutuşturdu. Olay yerinden hızla ayrılan şüphelinin ardından kıvılcımları fark eden bir kadın ziyaretçi durumu cami imamına bildirdi.

Alevlere ilk müdahaleyi cami imamı yaptı

İmam güvenlik bariyerini kaldırarak alevlere ilk müdahaleyi yaparken, tutuşmaya başlayan halı uzaklaştırılarak yangın kontrol altına alındı.

Güvenlik kameralarına takılan kırmızı şapkalı ve siyah gömlekli şüphelinin yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Ayasofya'da güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan kundaklama girişiminin ardından Ayasofya'da güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Polis ekipleri de olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.