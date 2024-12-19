Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 dönemi seferlerine dair açıklamalarda bulundu. 23 Aralık'ta başlayacak seferlerin 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacağını belirten Bakan, yeni sezonda yaklaşık 10 bin 500 kişiye hizmet verileceğini açıkladı.

İlk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığını, trenle bugüne kadar 71 bin yolcunun seyahat ettiğini aktaran Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 18 Ocak-23 Şubat 2025 döneminde Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin cumartesi ve pazar günleri yapılacağı belirtildi.