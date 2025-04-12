Turistik Tuz Ekspresi'nin yeni sezonu başladı!

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferinde Çankırı'ya geldi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan ziyaretçiler için yaren gösterisi düzenlendi. Ziyaretçiler gün boyu Yer Altı Tuz Şehri’nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak.

Trenle Çankırı’ya gelen ziyaretçilerden Danyal Aşık, "Burada büyük galeriler var ve etkileyici. Söylendiğine göre astım ve KOAH gibi rahatsızlıklara iyi geliyormuş. Ben burada rahat nefes aldığımı hissediyorum. Tuz mağarası dışında Çankırı’nın başka özellikleri de var. Nazım Hikmet’in burada kaldığı cezaevi dönemi, Piraye’nin izleri. Bunlar turizm hareketliliğine dahil edilirse çok daha iyi olur. Belediye ve kültür müdürlüğü bu konuda çalışmalar yapmalı. Ilgaz gibi özel bir kayak merkezine sahip olmanız turizmi renklendirmek ve çeşitlendirmek açısından büyük avantaj" dedi.