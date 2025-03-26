Turizm sezonu öncesinde Muğla'da 223 tesis kapatıldı

15 Nisan'da başlayacak yeni turizm sezonu öncesinde Muğla Valiliği koordinasyonunda oluşturulan komisyonlar, turistlere güvenli bir hizmet verilebilmesi adına, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça'daki konaklama tesislerini denetliyor.

10 bin adet basit ve turizm belgeli konaklama tesisi bulunan Muğla genelinde bugüne kadar 528 tesis denetlenirken, ruhsatı olmayan, farklı bir belgesi eksik 223 tesis için kapatma kararı verildi. Belirtilen süre içerisinde eksiklerini tamamlayan tesisler ise gerekli konroller yapıldıktan sonra tekrar hizmet verebilecek.

Eksiği olan 223 tesis...

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Bizim Muğla’da 10 bin civarı basit konaklama veya turizm belgeli yerlerimiz var, otellerimiz, pansiyonlarımız var. Bunların bir kısmı Turizm Bakanlığı tarafından denetleniyor, bir kısmı da valiliğimiz tarafından oluşturulan komisyonlar marifetiyle denetleniyor. Şu ana kadar 528 tesisi, konaklama yeri, pansiyonu denetledik. 223 belgesi olmayan, eksiklikleri olan, ruhsat olmayan tesisi kapattık. 41 tanesinin de şu anda kapatılma işlemleri devam ediyor" dedi.

İmara aykırı tesisileri belediye mühürlüyor

Tesislerin ruhsat durumu, işletme belgesi, artı diğer turizmle ilgili olması gereken evrak ya da belgeler açısından denetlendiğini belirten Akbıyık, izinsiz olan, imara aykırı olan, ruhsatı olmayan tesislerin belediyeler tarafından kapatıldığını açıkladı ve ekledi: "Eksiklikleri olan bazı tesislerimize de süre veriyoruz. 85 tesise şu anda süre verildi, bir sonraki denetimde eksikliklerini tamamlamışsa problem yok. Ancak eksikliklerini tamamlayamamışsa tekrar ruhsat durumu ya da diğer yaptırım durumu değerlendirilecek" dedi.