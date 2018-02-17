Türk-Alman ilişkileri normalleşiyor

17 Şubat 2018

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmenin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Artık ilişkilerde daha pozitif ajandaya yönelmeleri gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Dışişleri bakanları olarak Türkiye ile Almanya arasında ikili ilişkileri güçlendirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Deniz Yücel'in tahliyesine de değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun sadece yargıya ilişkin bir konu olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, "Biz Adalet Bakanlığı'ndan sürecin hızlandırılmasını rica ettik. Bağımsız mahkemeler kararını verdi" dedi.