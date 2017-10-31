Türk askeri Habur'u geçti

31 Ekim 2017

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tatbikat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri Peşmerge kontrolündeki Halil İbrahim Sınır Kapısı'na geçti. İki ülkenin silahlı güçleri 18 Eylül'de bu yana ortak Habur bölgesinde tatbikat yapıyordu.

Askerler, ilk olarak Türk ve Irak bayrakları ile Habur Gümrük Kapısı'na geldi, kısa süre sonra da Halil İbrahim Gümrük Kapısı'na geçti. Halil İbrahim Gümrük Kapısı'ndaki IKBY'ye ait bayrağın indirilerek, Irak bayrağının göndere çekileceği öğrenildi.

Yıldırım: Kapı Irak'a teslim edildi

Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım: "Sınır Kapısı, bu sabah itibariyle Irak Merkezi Hükümeti'ne teslim edildi. Bundan böyle Habur geçişindeki bütün kontroller Irak Hükümeti tarafından yapılacak. Türk tarafında Habur'da bizim görevlilerimiz, öbür tarafta Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda Bağdat'tan gelen görevliler olacak" dedi.

Sınır kapısı kapatıldı

Öte yandan, yaşanan gelişmeler dolayısıyla sınır kapısı sabah saatlerinden itibaren geçişlere kapatıldı. Kapının kapatılması dolayısıyla Irak'a geçiş yapmak için gelen araçların bekleyişi sürüyor.

"Bağdat ve Erbil henüz anlaşmaya varmadı"

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, sınırların teslimi konusunu görüşmek üzere bir araya gelen Erbil ve Bağdat askeri heyetlerinin henüz nihai bir anlaşmaya varmadığını belirtti. Yaver, "Görüşmelere devam eden Bağdat ve Erbil askeri heyetler, sınırların teslimi ve Peşmerge güçlerinin geri çekilmesi konusunda şimdiye kadar herhangi bir anlaşmaya varmadı" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Türkiye-IKBY arasındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak güçlerinin denetimine geçtiği yönündeki iddiaları yalanladı. Hawrami, sınır kapısının Bağdat'a teslim edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Irak Genelkurmay Başkanı sınırda

Bu arada Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi'nin İbrahim Halil/Habur ve Fişhabur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduğu bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 2003 sonrası ele geçirdiği sınır kapıları ve diğer tüm bölgelerde federal güçlerin güvenliği sağlaması ve merkezi yönetim otoritesinin uygulanması için Ganimi'nin söz konusu ziyaretleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA