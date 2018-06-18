Türk askeri Menbiç'te

18 Haziran 2018

ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Menbiç görüşmeleri sonrası ilk önemli gelişme yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları bağımsız devriye faaliyetlerine başladı" denildi.

Yerel kaynaklarda edinilen bilgiye göre ise, Türk askeri Menbiç'in dış mahallelerine girdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Menbiç'te devriye gezme olayının başladığını açıkladı.

3 saat sürdü

Menbiç'teki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarına girdi.

TSK ve ABD unsurları, bu bölgede ABD üssünün de bulunduğu Dadat ilçesi karşısında ortak devriye-koordinasyon faaliyeti gerçekleştirdi.

Söz konusu çalışma, yaklaşık 3 saat sürdü.

Yıldırım: Türk askeri göreve başladı

Başbakan Yıldırım konu üzerine yaptığı değerlendirmede, "Türk askeri bugün Menbiç'te göreve başladı. Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak" ifadeleri yer aldı.

Yol haritası nasıl belirlendi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Geçen hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.

Çavuşoğlu: Bu süreçte YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacak