“Türk denimi dünya modasına yön veriyor”

25 Mayıs 2018

BURSA - Dünyanın denim alanında en prestijli fuarı olan Denim Premiere Vision Paris, Türk şirketlerinin gövde gösterisine sahne oldu. 25 firma ile fuara en büyük katılımı gerçekleştiren Türkiye, yeni ürünlerini tanıttı. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, gelişmiş teknoloji ve çevre dostu üretimi ile Türkiye’nin dünya denim modasına yön verdiğini söyledi.

Türk denim sektörü, dünyada kendinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Kalite ve tasarımın yanı sıra, uluslararası pazarlarda müşterilerin beklentisine anında cevap verebilme kabiliyetiyle dikkatleri üzerine çeken Türk denim sektörü, Fransa’nın başkenti Paris’te 23-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Denim Premiere Vision Paris Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı.

Toplam 25 firma ile fuara en büyük katılımı gerçekleştiren Türkiye, yeni teknoloji ürünleri ile rakipsiz olduğunu bir kez daha gösterdi. İki gün süren fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nden de (UTİB) 19 firma katıldı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye’nin en fazla denim ihracatı yapan dünyanın 3’üncü ülkesi olduğuna dikkat çekti. Gelişmiş teknoloji ve çevre dostu üretimi ile aynı zamanda Türkiye’nin dünya denim modasına yön verdiğini de belirten Engin, şunları söyledi:

“Denim sektörünün dünya tekstili içindeki payı yüzde 25-30. Türkiye ise dünya denim üretiminin yüzde 5’ini elinde tutuyor. Türkiye denim üretimde oldukça güçlü ve 200 ülkeye ihracat yapıyor. 2017 yılında toplam 368.8 milyon dolarlık denim kumaşı, 1 milyar 598 milyon dolarlık da denimden üretilmiş giysi ihracatı gerçekleştirdik.”

Dev markaların olduğu ülkeler ilk sırada

En fazla denim kumaşı ihracatını 52 milyon dolar ile Tunus’a yaptıklarını, bunu 47.4 milyon dolar ile Mısır’ın, 40 milyon dolar ile İtalya’nın, 36.9 milyon dolar ile Fas’ın ve 33.8 milyon dolar ile de Bangladeş’i takip ettiğini kaydeden Engin, denim giysi ihracatında ise ilk sırada 328.8 milyon dolarla İspanya’nın yer aldığını bildirdi. Engin, “İspanya’yı; 307.4 milyon dolar ihracatla Almanya, 266.3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 159.9 milyon dolarla Hollanda ve 113.2 milyon dolarla Danimarka takip etti” diye konuştu. Bu arada denim ihracatı yapılan ülkelerde, Zara, Bershka, Pull&Bear, H&M, Top Shop, River Island, Bestseller, Varner, Esprit, St. Oliver gibi dev markaların olması dikkat çekti.

Türkiye olarak büyük fark yaratıyoruz

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sektörde tasarım odaklı inovasyon anlayışının hakim olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin denimdeki gelişmiş alt yapısını, yetenekli iş gücünü, yeni teknolojilere kolayca uyum sağlayan ve küresel tüketici taleplerine kısa sürede cevap veren esnek yapısını, Denim Premiere Vision’da da hem ülke hem de firma standlarımızda gözler önüne serdik. Deyim yerindeyse geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye olarak bir fark yarattık” diye konuştu.