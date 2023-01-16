Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi

Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2012’den itibaren azalma eğilimine giren 1000 groston (GT) ve üzeri Türk bayraklı deniz ticaret filosunun, Bakanlık, gemi sahibi ve işleticilerinin ortak çalışmasıyla 2020 sonrasında tekrar büyüme trendine girdiğini hatırlattı. Karaismailoğlu, “2021’de 5 milyon 761 bin DWT olan Türk deniz ticaret filosu, 2022 itibarıyla 687 bin 777 DWT artarak 6 milyon 449 DWT’ye, gemi sayımız ise 413’e ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, “Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre bir sıra yükselerek 14’üncü sıraya çıktı” ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, 2022 yılında toplamda Türk bayraklı ve Türk sahipli filonun, DWT bazında yaklaşık yüzde 30’luk artış gösterdiğini ve 41 milyon DWT taşıma kapasitesini aştığını bildirdi.