Türk donanmasının 100. yıl geçişi! 100 savaş gemisi boğazdan geçti

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi. Savaş uçakları ve helikopterlerin de eşlik ettiği tören sırasında bahriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "çimariva" ile selamladı.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen faaliyet kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin, ada sınıfı korvetlerin, mayın avlama gemileri, amfibi gemileri, karakol gemilerinin, lojistik gemilerinin, hücumbotların, denizaltıların bulunduğu 100 gemi adalar bölgesinde toplandı.

"Nizam Cumhuriyet" olarak ifade edilen düzenin alınmasının ardından gemiler, resmigeçit için saat 17.00'de İstanbul Boğazı'na güney istikametinden girdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun TCG Anadolu’dan sevk ve komuta ettiği boğaz geçişi öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solotürk gösteri yaptı.

TCG Anadolu rehberliğindeki gemiler Vahdettin Köşkü’nün karşısına geldiğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları "çimariva" adı verilen denizcilere ait selamlama yöntemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi de töreni takip etti.

İstanbul Boğazı’nda güneyden kuzeye doğru yapılan resmigeçitte Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ile Pirireis denizaltısı, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4 uçaklarının eşlik ettiği resmigeçit sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı yapıldı.

TCG Anadolu’nun üzerinde ise ilk uçuş testini gerçekleştiren ve kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip SİHA Bayraktar TB3 ile Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından resmigeçidi takip ettiği anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

"Türkiye Yüzyılı" etiketi kullanılarak yapılan paylaşımda "Şanla, şerefle, sevinçle" ifadesi kullanıldı.

Resmigeçidi Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, İşbir Genel Müdürü İbrahim Kılıçaslan ile Baykar Yönetim kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da takip etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtladılar

Tören öncesi TCG Anadolu’da bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Haluk Görgün, sözlerini Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Savunma sanayi ile birlikte güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na girdiklerini ifade eden Görgün, "Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu platformlar ve bunların üzerinde kullanılan ayrı platformları ve faydalı yüklerini yapabilecek teknoloji içindeyiz." dedi.

Selçuk Bayraktar da sürpriz yaparak verdikleri sözden bir ay önce Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Kısa pistli gemilere konuşlanmak üzere üretilen Bayraktar, TB3 SİHA’nın da ilk uçuşunu geçen hafta yaptığını belirten Bayraktar, "Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılına bu ülkenin mühendisleri olarak armağanımız." diye konuştu.

İstanbul’daki TEKNOFEST öncesinde insansız savaş uçakları Bayraktar Kızılelma ve Akıncı’nın gerçekleştirdiği yakın kol uçuşunun geleceğin hava muharebesini göstermesi açısından önemli olduğunu aktaran Bayraktar, "TCG Anadolu’ya Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 inşallah konuşlanacak. Onun teknolojisini şu anda geliştiriyoruz. Göreve başladıklarında SİHA’larımızda olduğu gibi deniz muharebesinde bir anlamda devrim yapacaklar, nasıl ki SİHA’larımız muharebede paradigmayı dönüştürdüyse. SİHA’larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı, bunu Karabağ’da gördük." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’dan ilk uçuşunu ne zaman yapacağına yönelik sorusu üzerine Bayraktar şunları söyledi:

"Geliştirme faaliyetlerimiz çok hızlı şekilde devam ediyor. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Karada yüzlerce saat deniz benzetimli denemeleri olacak. Simülasyon ortamında binlerce denemesi yapıldı, çok daha fazla denenecek. 2024 yılında inşallah Bayraktar TB3’ün gemi denemelerini başlamayı hedefliyoruz. 2025 yılında da Kızılelma’nın gemide denemelerine başlamayı hedefliyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da etkinlikleri takip etti.