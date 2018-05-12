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Türk gemisine füze atıldığı iddia edildi

İddiaya göre Yemen'in Husilerin kontrolündeki Salif limanına buğday taşıyan 'İnce İnebolu' adlı Türk yük gemisinde patlama meydana geldi.

Türk gemisine füze atıldığı iddia edildi
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Yemen'e buğday taşıyan 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisinde patlama oldu. Suudi koalisyon sözcüsü patlamanın içeriden dışarıya doğru olduğunu açıklarken, gemiye füze saldırısı olduğu öne sürüldü.

Haberi Reuters duyurdu. Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Cizan limanına çekildi.

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Gemide inceleme yapan Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini ifade ettiler.

50 bin ton Rus buğdayı taşıyordu

Reuters'e konuşan ve gemiyle bağlantısı bulunan bir kaynak gemide 50 bin ton Rus buğda olduğunu belirtti.

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Bir diğer gemicilik uzmanı ise konuyla ilgili füze saldırısı ihtimalinin yanısıra, geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

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Son dakika Türk gemisi patlama Yemen

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