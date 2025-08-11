Türkiye'nin önde gelen süt üreticilerinden Tahsildaroğlu markasının kurucusu ve Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında vefat etti. Ünlü iş insanı, bugün ikindi namazının ardından İstanbul Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu da Selman Tahsildaroğlu için taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, "Türkiye Aşçılar Federasyonu ailesi olarak, uzun yıllardır birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz değerli paydaşımız Tahsildaroğlu ailesinin kurucularından ve onursal başkanı Selman Tahsildaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Gastronomi ve mutfak dünyasına katkılarıyla iz bırakan merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Tahsildaroğlu ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Selman Tahsildaroğlu kimdir?

Selman Tahsildaroğlu, Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu Süt Ürünleri A.Ş.'nin kurucusu ve Onursal Başkanıdır. Ezine peyniri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Tahsildaroğlu, girişimciliği, çalışkanlığı ve bölgesel tarım-sanayi kalkınmasına yaptığı katkılarla tanınır.

1932 yılında Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya gelen Tahsildaroğlu, Osmanlı döneminden beri bölgede yaşayan Türk kökenli bir aileye mensuptur. 1955 yılının Mart ayında, 22 yaşındayken Türkiye'ye göç eden iş insanı, İstanbul'un Fatih semtine yerleşti. İlk yıllarda anneannesiyle birlikte yaşayan Tahsildaroğlu'nun anne ve babası ise iki yıl sonra Türkiye'ye geldi. Geçimini sağlamak için 2,5 yıl boyunca bir fabrikada çalıştı.

İş hayatına İstanbul'da başlayan Tahsildaroğlu, kısa süre sonra peynir ticaretine yöneldi. Ardından Çanakkale'nin Ezine ilçesinde mandıracılık yapmaya başladı. Ezine peynirinin markalaşmasında önemli rol oynayan Tahsildaroğlu, kardeşi Muammer Bey ve babası Kerim Bey ile birlikte üretim kapasitesini artırarak şirketi büyüttü. 1990'lı yıllarda mandıra üretiminden modern fabrikacılığa geçiş yaparak Tahsildaroğlu markasını Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bir seviyeye taşıdı.