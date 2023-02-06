“Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularını Türkiye'ye gönderebilir.”

Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularını Türkiyeye gönderebilir.” dedi.

Yıllardır pek çok ülkede kullanımda olan Starlink uyduları çok daha hızlı internet sunmasıyla dikkat çekiyor.