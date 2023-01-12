TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdi

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Stockholm'de bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı asarak gerçekleştirdiği provokasyona tepki gösterdi.

İsveç'in terör örgütü destekçilerine göz yummaya artık son vermesi gerektiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Terörü ve terör örgütü yandaşlarını desteklemek en büyük zararı destekleyenlere verir. Bunu yakın zamanda Fransa acı bir şekilde yaşadı. Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı tahribatın izleri hala duruyor. İsveç'in bundan ders alması lazım. Stockholm'deki bu provokasyon, İsveç için bundan sonra teröre ve terör örgütü yandaşlarına destek verip vermeyeceğiyle ilgili önemli bir samimiyet testidir. İsveç makamları, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu saygısızlığın hesabını bir an evvel sormalıdır."