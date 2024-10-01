TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu: Hayat pahalılığı 40 yıldır görülmeyen seviyede

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, uygulanan iktisat politikası ve vergideki adaletsizliğe yönelik yarın Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde kitlesel basın toplantısı yapılacağı belirtildi.

"Fedakarlığı yapacak olanlar, geçmişte refahını artıranlardır"

İşçiler başta olmak üzere, memurlar, emekliler, esnaf, köylü ve işsiz gibi toplumun çoğunluğunu oluşturan dar ve sabit gelirlilerin yaşam şartlarını düzeltecek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedilen bildiride, "Tasarrufu, gücü olanlar yerine getirmelidir. Fedakarlığı yapacak olanlar, geçmiş dönemde refahını artıranlardır" denildi.

Emeğiyle geçimini sürdürmeye çalışanların, enflasyonun nedeni değil mağduru olduğu belirtilen bildiride, "Uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalar emek ağırlıklı olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanılacak

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun 6 Ağustos'ta yaptığı toplantıdan bu yana çeşitli yöntemlerle dile getirilen taleplerin yeterince karşılık bulmadığı ifade edilen bildiride, çalışma hayatındaki sıkıntıların ağırlaşarak devam ettiği belirtildi. Bildiride şunlar kaydedildi: "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, devam etmekte olan eylem programı çerçevesinde, 2 Ekim 2024 Çarşamba Günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde uygulanan iktisat politikası ve özellikle vergideki adaletsizliğe yönelik kitlesel bir basın toplantısı yapılmasını, Yönetim Kurulu tarafından tarihi belirlenmek üzere ağırlaşan geçim ve çalışma şartlarını protesto etmek için Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' düzenlenmesini kararlaştırmıştır."