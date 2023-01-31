“Türk iş insanlarını Soçi’ye bekliyoruz”

Levchenko, Türk iş insanlarını 27-28 Nisan'da Soçi’de düzenlemeyi planladıkları Türk ürünleri fuarına davet etti. TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Vadim Levchenko'ya teşekkür ederek, "Her iki tarafın da karşılıklı kazanacağı bir ticaret hattının kurulması için çalışmalar yürütülüyor.

Trabzon ziyareti ve bu konudaki çabaları nedeniyle de Sayın Levchenko'ya teşekkür ediyorum" dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Rusya'nın Avrupa ile ortaya çıkan durumu nedeniyle ürünlerinin birçoğunu Türkiye'den alması gerektiğinin altını çizerek, “Orada potansiyel var. Bu potansiyeli de Türk iş dünyası olarak değerlendirmek istiyoruz. Fuarın bu konuda yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.