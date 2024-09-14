Türk Kızılay'dan Dünya İlk Yardım Günü'ne ilişkin açıklama

Türk Kızılay'dan Dünya İlk Yardım Günü'ne ilişkin yapılan yazılı açıklamada, trafikte, evlerde, iş yerlerinde, spor programları ve okullarda her gün onlarca kazanın yaşanabildiğine dikkat çekildi.

Düşme ve çarpmalar, kesikler, kırıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmenin hayat kurtardığı vurgulanan açıklamada, herkesin bu eğitimleri almasının önemine işaret edildi.

Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yılki temasının "ilk yardım ve spor" olarak belirlendiği, bu temayla ilk yardımın spor ortamlarındaki kritik rolünün vurgulandığını belirtilen açıklamada, spor yaralanmalarının aniden ortaya çıkabileceği ve doğru ilk yardım müdahalesinin ciddi sakatlıkların önlenmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geliştirdiği eğitim modelleri, kitapçık, animasyon, eğitim filmleri gibi kaynak materyalleri ve uzman eğitmenleriyle bugüne kadar 475 bin 768 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 933 bin 460 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Türk Kızılay 22 ilde, 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile futbol, voleybol, hentbol, bisiklet, izcilik, tenis, judo, okçuluk başta olmak üzere birçok federasyon bünyesindeki antrenör adaylarına da ilk yardım eğitimi veriyor."​​​​​​​