Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nden İmamoğlu'na ziyaret

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı ve Dünya gazetesi CEO'su Burcu Kösem ve beraberindeki heyet, bugün İmamoğlu'nu Şaraçhane'deki belediye binasında ziyaret etti.

Heyet, İstanbul'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Türk Kızılayı ile İBB'nin işbirlikleri hakkında konuştu.

Başkanlığın X hesabından paylaşılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettik. Şehrimizde yürüttüğümüz Kızılaycılık çalışmaları hakkında bilgi verdik; kan bağışı, sosyal hizmetler ve diğer alanlarda yapacağımız iş birliklerini konuştuk ve Sayın Başkan’dan tam destek sözü aldık" ifadesine yer verildi.