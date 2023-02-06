Türk Kızılayı yardım kampanyası için ihtiyaç listesini paylaştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde depremin ardından Kızılay Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi de yardım yapmak isteyen vatandaşlar için bir yardım listesi ve nakdi yardımlar için hesap numarası paylaştı.

Deprem Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Adana olmak üzere pek çok ilden hissedildi. Yıkılan binalar oldu. Türkiye, dördüncü seviye alarm ilan etti. Saat 13.24'te Elbistan ilçesinde de 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yardım kuruluşlarının bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken, Türk Kızılay Marmara

Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, yardım yapmak isteyen vatandaşlar için bir yardım listesi ve nakdi yardımlar için hesap numarası paylaştı.

Türk Kızılay Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Türk Kızılay olarak afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Gerek arama kurtarma çalışmalarıyla, gerekse beslenme ve giyim yardımı olmak üzere diğer tüm desteklerimizle 10 ilimizde sahadayız” denildi.

Açıklamada; “Ayni yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız hazır hıda, battaniye, ekmek, su, mat, çadır, bebek bezi, kadın hijyen seti, kışlık kıyafet, yağmurluk, powerbank vb. şeklindeki yardımları AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla yapabilirler” ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi adına yapılan açıklamada, nakdi yardımlar için banka hesap numarası bilgilerine de yer verildi.

Hesap bilgileri şöyle:

IBAN: TR74 0001 0026 5300 0018 6875 88

(Ziraat Bankası)

Türkiye Kızılay Derneği İstanbul İl Merkezi