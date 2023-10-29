"Türk milleti bağımsızlık içinde yaşama onuruna Cumhuriyet ile kavuştu"

Ayhan Zeytinoğlu / Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün 16 Ocak 1923 ta­rihinde düzenlediği ba­sın toplantısı ile cumhuriyeti ilan edeceğini açıkladığı Kocae­li, cumhuriyetin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip oldu­ğu gibi cumhuriyetin 100’üncü yılında da sanayi ve ticaret baş­ta olmak üzere birçok gelişime ev sahipliği yapıyor.

Türk sanayi hareketinin ilk adımları ilimizde atıldı

Türkiye sanayisi, cumhuri­yetin ilk yıllarında ekonomi ve sanayiye yön vermek ve des­teklemek adına üretime yöne­lik kurumların oluşturulma­sıyla gelişme göstermeye baş­ladı. Devletimizin bazı yatırım ve teşvikleriyle ülke genelin­de farklı bölgelerde tesisler ve kurumlar açıldı, ilimiz Koca­eli’nin de içinde bulunduğu il­lerde fabrikalar kuruldu. Özel­likle cumhuriyetten sonra ekonomik yapılanmanın bu böl­geden başlaması, Kocaeli’yi sa­nayi üretiminde lokomotif yap­tı. Kentimizin coğrafi yönden önemli yatırım ve ulaşım avan­tajlarına sahip olması da ilimi­zi her dönemde cazibe merke­zi haline getirdi. Tarihsel süre­ci takip ettiğimizde Türk sanayi hareketinin ilk adımlarının ili­mizde atıldığını görüyoruz. Ku­maş dokuma, askeri malzeme­ler, çimento sanayi, kâğıt ve ipek halı fabrikaları 18’inci yüzyılda ilk defa Kocaeli’de kuruldu.

Kocaeli üretimin lokomotifi olmayı sürdürüyor

1800’lü yıllardan itibaren fab­rikaların kurulmaya başlandı­ğı ilimizde sanayi yatırımları özellikle 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazandı. O yıllardan itibaren bölgemizdeki hızlı sa­nayileşme ve aldığımız göç gü­nümüze kadar da devam etti. Bugüne geldiğimizde ise Koca­eli, Türkiye dış ticaretinin yüz­de 17,6’sını karşılayan, ihracat­taki payı yüzde 14,8, ithalattaki payı yüzde 19,5 olan ve ödediği kişi başı vergi ile en fazla kazanç sağlayan il olarak Türkiye’nin en büyük ve en fazla ihracat ya­pan firmaları ile üretimin loko­motifi olmayı sürdürüyor.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu günler­de, geleceğe doğru, inanç ve gay­retle yürüme kararlılığıyla daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum. Kocaeli sanayisinin adeta temsilciliğini yapan Koca­eli Sanayi Odası da, köklü tari­hi geçmişi ile üstlendiği misyo­nu ve vizyonunu cumhuriyetin 100’üncü yılından alacağı güç ve kuvvetle gelecek yüzyıllara taşı­maya devam edecek.

Cumhuriyet milletimizin hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir

Cumhuriyet, her türlü imkân­sızlığa rağmen çok ağır bedeller ödenerek, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz veril­meyeceğinin ifadesidir. Cumhu­riyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onu­runa kavuştu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mü­cadelemizin bütün kahramanla­rını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canla­rını seve seve veren tüm aziz şe­hitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, cumhuriyetle nice yüz yıllar diliyorum.