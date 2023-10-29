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"Türk milleti bağımsızlık içinde yaşama onuruna Cumhuriyet ile kavuştu"

Kocaeli Sanayi Odası, köklü tarihi geçmişi ile üstlendiği misyonu ve vizyonunu cumhuriyetin 100’üncü yılından alacağı güç ve kuvvetle gelecek yüzyıllara taşımaya devam edecek. Geleceğe doğru inanç ve gayretle yürüme kararlılığıyla daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum.

Haber Merkezi
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Ayhan Zeytinoğlu / Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün 16 Ocak 1923 ta­rihinde düzenlediği ba­sın toplantısı ile cumhuriyeti ilan edeceğini açıkladığı Kocae­li, cumhuriyetin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip oldu­ğu gibi cumhuriyetin 100’üncü yılında da sanayi ve ticaret baş­ta olmak üzere birçok gelişime ev sahipliği yapıyor.

Türk sanayi hareketinin ilk adımları ilimizde atıldı

Türkiye sanayisi, cumhuri­yetin ilk yıllarında ekonomi ve sanayiye yön vermek ve des­teklemek adına üretime yöne­lik kurumların oluşturulma­sıyla gelişme göstermeye baş­ladı. Devletimizin bazı yatırım ve teşvikleriyle ülke genelin­de farklı bölgelerde tesisler ve kurumlar açıldı, ilimiz Koca­eli’nin de içinde bulunduğu il­lerde fabrikalar kuruldu. Özel­likle cumhuriyetten sonra ekonomik yapılanmanın bu böl­geden başlaması, Kocaeli’yi sa­nayi üretiminde lokomotif yap­tı. Kentimizin coğrafi yönden önemli yatırım ve ulaşım avan­tajlarına sahip olması da ilimi­zi her dönemde cazibe merke­zi haline getirdi. Tarihsel süre­ci takip ettiğimizde Türk sanayi hareketinin ilk adımlarının ili­mizde atıldığını görüyoruz. Ku­maş dokuma, askeri malzeme­ler, çimento sanayi, kâğıt ve ipek halı fabrikaları 18’inci yüzyılda ilk defa Kocaeli’de kuruldu.

Kocaeli üretimin lokomotifi olmayı sürdürüyor

1800’lü yıllardan itibaren fab­rikaların kurulmaya başlandı­ğı ilimizde sanayi yatırımları özellikle 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazandı. O yıllardan itibaren bölgemizdeki hızlı sa­nayileşme ve aldığımız göç gü­nümüze kadar da devam etti. Bugüne geldiğimizde ise Koca­eli, Türkiye dış ticaretinin yüz­de 17,6’sını karşılayan, ihracat­taki payı yüzde 14,8, ithalattaki payı yüzde 19,5 olan ve ödediği kişi başı vergi ile en fazla kazanç sağlayan il olarak Türkiye’nin en büyük ve en fazla ihracat ya­pan firmaları ile üretimin loko­motifi olmayı sürdürüyor.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu günler­de, geleceğe doğru, inanç ve gay­retle yürüme kararlılığıyla daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum. Kocaeli sanayisinin adeta temsilciliğini yapan Koca­eli Sanayi Odası da, köklü tari­hi geçmişi ile üstlendiği misyo­nu ve vizyonunu cumhuriyetin 100’üncü yılından alacağı güç ve kuvvetle gelecek yüzyıllara taşı­maya devam edecek.

Cumhuriyet milletimizin hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir

Cumhuriyet, her türlü imkân­sızlığa rağmen çok ağır bedeller ödenerek, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz veril­meyeceğinin ifadesidir. Cumhu­riyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onu­runa kavuştu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mü­cadelemizin bütün kahramanla­rını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canla­rını seve seve veren tüm aziz şe­hitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, cumhuriyetle nice yüz yıllar diliyorum.