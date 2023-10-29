"Türk milleti bağımsızlık içinde yaşama onuruna Cumhuriyet ile kavuştu"
Kocaeli Sanayi Odası, köklü tarihi geçmişi ile üstlendiği misyonu ve vizyonunu cumhuriyetin 100’üncü yılından alacağı güç ve kuvvetle gelecek yüzyıllara taşımaya devam edecek. Geleceğe doğru inanç ve gayretle yürüme kararlılığıyla daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum.
Ayhan Zeytinoğlu / Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde düzenlediği basın toplantısı ile cumhuriyeti ilan edeceğini açıkladığı Kocaeli, cumhuriyetin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olduğu gibi cumhuriyetin 100’üncü yılında da sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok gelişime ev sahipliği yapıyor.
Türk sanayi hareketinin ilk adımları ilimizde atıldı
Türkiye sanayisi, cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi ve sanayiye yön vermek ve desteklemek adına üretime yönelik kurumların oluşturulmasıyla gelişme göstermeye başladı. Devletimizin bazı yatırım ve teşvikleriyle ülke genelinde farklı bölgelerde tesisler ve kurumlar açıldı, ilimiz Kocaeli’nin de içinde bulunduğu illerde fabrikalar kuruldu. Özellikle cumhuriyetten sonra ekonomik yapılanmanın bu bölgeden başlaması, Kocaeli’yi sanayi üretiminde lokomotif yaptı. Kentimizin coğrafi yönden önemli yatırım ve ulaşım avantajlarına sahip olması da ilimizi her dönemde cazibe merkezi haline getirdi. Tarihsel süreci takip ettiğimizde Türk sanayi hareketinin ilk adımlarının ilimizde atıldığını görüyoruz. Kumaş dokuma, askeri malzemeler, çimento sanayi, kâğıt ve ipek halı fabrikaları 18’inci yüzyılda ilk defa Kocaeli’de kuruldu.
Kocaeli üretimin lokomotifi olmayı sürdürüyor
1800’lü yıllardan itibaren fabrikaların kurulmaya başlandığı ilimizde sanayi yatırımları özellikle 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazandı. O yıllardan itibaren bölgemizdeki hızlı sanayileşme ve aldığımız göç günümüze kadar da devam etti. Bugüne geldiğimizde ise Kocaeli, Türkiye dış ticaretinin yüzde 17,6’sını karşılayan, ihracattaki payı yüzde 14,8, ithalattaki payı yüzde 19,5 olan ve ödediği kişi başı vergi ile en fazla kazanç sağlayan il olarak Türkiye’nin en büyük ve en fazla ihracat yapan firmaları ile üretimin lokomotifi olmayı sürdürüyor.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe doğru, inanç ve gayretle yürüme kararlılığıyla daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum. Kocaeli sanayisinin adeta temsilciliğini yapan Kocaeli Sanayi Odası da, köklü tarihi geçmişi ile üstlendiği misyonu ve vizyonunu cumhuriyetin 100’üncü yılından alacağı güç ve kuvvetle gelecek yüzyıllara taşımaya devam edecek.
Cumhuriyet milletimizin hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir
Cumhuriyet, her türlü imkânsızlığa rağmen çok ağır bedeller ödenerek, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştu.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, cumhuriyetle nice yüz yıllar diliyorum.