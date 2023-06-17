Türk sanat müziği solisti Metin Milli hayatını kaybetti

Mardin'de 1943 yılında doğan Milli, Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 900. Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığında iş hayatına başlayan Milli, sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulundu.

Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosu'nda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.

Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti.

"Müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını" dile getiren Milli, resim ve tiyatroyla da ilgilendi.

Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli bir kitabı da bulunuyor.