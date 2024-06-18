Türk: "Silahlı çatışmalarda sivil ölümlerin sayısı yüzde 72 arttı"

Volker Türk, 2024 Dönem Başkanlığını Fas'ın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Omar Zniber'in yaptığı İHK'nin açılışında konuştu: "2023'te İnsan Hakları Ofisi tarafından toplanan veriler, silahlı çatışmalarda sivil ölümlerinin sayısının yüzde 72 arttığını gösteriyor" dedi.

Doğu Kudüs dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumun kötüye gittiğine dikkati çeken Türk, Ekim 2023'ten bu yana 133'ü çocuk 528 Filistinlinin İsrail askerleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü, bunun birçok durumda hukuka aykırı cinayetlere ilişkin ciddi endişelere yol açtığını belirtti.

Türk: "İsrailli esirler bırakılmalı"

Filistinli silahlı grupların çok sayıda İsrailli esiri elinde tutmaya devam ettiğini de hatırlatan Türk, bunların serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Türk, Gazze'deki çatışmada BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanının bağlayıcı kararlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, "İsrail'in işgali sona ermeli, hesap verilebilirlik sağlanmalı ve uluslararası kabul görmüş iki devletli çözüm gerçeğe dönüşmeli" dedi. Lübnan ile İsrail arasında tırmanan gerginlikten son derece endişeli olduğunu kaydeden Türk, Lübnan'da gazeteci ve sağlık çalışanları dahil 401 kişinin öldürüldüğünün bildirildiğini aktardı.

Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesinin yüzde 68'i yok oldu

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen ve Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'daki durumun daha kötüleştiğini kaydeden Türk, Rusya'nın Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği son kara saldırısından sivillerin etkilendiğini söyledi. Türk, enerji altyapısına yönelik tekrarlanan büyük ölçekli saldırıların, Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesinin yüzde 68'ini yok ettiğini, Ukrayna konusunda 9 Temmuz'da İHK kapsamında değerlendirmelerde bulunacağını dile getirdi.

İHK'nin 12 Temmuz'a kadar devam edecek 56'ncı Oturumu kapsamında 100'den fazla rapor yayımlanacak, 50'den fazla ülkenin durumu ele alınacak ve 30'dan fazla tematik konu tartışılacak.