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Türk ve Alman heyetleri yarın Ankara'da buluşacak

Türkiye ile Almanya arasında müsteşarlık seviyesinde siyasi istişareler yarın Ankara'da yapılacak.

Türk ve Alman heyetleri yarın Ankara'da buluşacak
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi istişarelerin, Müsteşar Ümit Yalçın ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Andreas Michaelis başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, "İstişarelerde ikili ilişkilerin yanısıra iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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