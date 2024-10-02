Türk ve Japon oyun firmalarından işbirliği adımı

Bünyesinde 320 firmanın yer aldığı Cyberpark'ın yurt genelindeki teknoloji tabanlı firmaların uluslararası ticaret kapasitelerini artırmak amacıyla her yıl yeni ülke ve sektör programları düzenlediklerini ifade eden İnaltekin, bu hedefle son yıllarda oyun sektörünün dünya genelinde yakaladığı ivmeyi göz önüne alarak yurt dışı programlarını oyun özelinde geliştirdiklerini anlattı.

Japonya-Türkiye Oyun Forumu'nda stratejik buluşma

İnaltekin, geçen ay Japonya'nın Tokyo ve Chiba şehirlerinde düzenlenen Japonya-Türkiye Oyun Forumu'nda bazı Türk ve Japon oyun firmalarını bir araya getirdiklerini bildirdi. Forum kapsamında, firmaların Japonya oyun pazarını yakından tanımasını ve B2B görüşmeleriyle yeni işbirlikleri için adım atmalarını hedeflediklerini vurgulayan İnaltekin, katılımcı firmaların ülke oyun ekosistemine ve ticaret dinamiklerine ilişkin bilgi edindiklerini kaydetti.

İnaltekin, ziyaretin ardından dünyanın en büyük oyun firmalarından Bandai, Capcom ve Deluxe Games'in ofislerini ziyaret ettikleri bilgisini vererek, "Türk firmalarının Japon oyun pazarına girebilmeleri için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda Türk firmaları, Bandai, Capcom ve Deluxe Games çatısı altında Japon oyun pazarına giriş için birlikte oyun geliştirme üzerine ortak iş yapacak" dedi.

Dünya lideri firmalarla işbirliği fırsatı

Japonya-Türkiye ilişkileri ve oyun ekosistemine ilişkin bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten İnaltekin, "Japon firmalar ile buluşan Türk oyun geliştiriciler, iki ülke arasında ticaret hacmini artıracak stratejik partnerlikler için görüşmeler gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük fuarlarından Tokyo Game Show 2024'e de katılım sağladık" diye konuştu.

İnaltekin, Japonya-Türkiye Oyun Forumu'nda katılımcı firmaların, dünya lideri oyun geliştiriciler, yatırımcılar ve yayıncılarla bir araya gelerek kendilerine ayrılan salonda 200'den fazla görüşme gerçekleştirdiklerini, Sega gibi dünya lideri kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.