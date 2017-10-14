14 Ekim 2017

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "ABD Dışişleri Sözcüsü'nün 'Türkiye'nin konsolosluk görevlimize avukatıyla görüşme izni vermesini istiyoruz' şeklinde beyanı oldu. Kısmen ifade ettik ama açıkça bir daha ifade etmek lazım. Konsolosluk görevlisi gözaltı sürecinde üç defa avukatıyla görüştürülmüştür. Sorgu esnasında avukatı hazır bulunmuştur. Ama Amerika'nın yetkililerinin bu açıklaması üzerine bizim yetkililerimiz, ilgili arkadaşlarımız ailesini de arayarak 'böyle bir görüşme talebiniz bize gelmedi, gelseydi yine bu izni verirdik, varsa bir görüşme talebiniz bu görüşmeyi sağlarız' şeklinde görüşmeleri oldu. Bunun üzerine 'bizi görüştürmüyorlar' denmesine rağmen iki gün sonra görüşme talebi geldi ve her türlü imkan sağlandı." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül şunları söyledi:

"Türkiye hukuk devletidir, kim olursa olsun, suçlu vardır, düşman yoktur. Suçlu da kanunda, kitapta karşılığı neyse ama hukuk çerçevesinde yargılaması adil bir şekilde yapılır. Türkiye'deki yargılamalar gerek iç hukuk, gerekse uluslararası hukuka uygun şekilde yapılmaktadır. Bu konuda asla kimsenin Türk yargısına söz söylemeye hakkı yoktur. Türk yargısı yargılamalarını hukuka göre yapmaktadır."

"Türk yargısıyla ilgili asla kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur"

"Yaklaşık 4 bin hakim, savcı ihraç edilmiştir." diyen Adalet Bakanı Gül, "Eğer bir yargıya güvensizlik varsa üçte bir hakim ve savcının Türk milletine, Türk anayasasına değil de Pensilvanya'ya bağlı olan, bu kendi ruhunu 1 dolara satmış bu kişilerden dolayıdır. Bunlar asla hakim ve savcı değil, cübbe giymiş FETÖ terör örgütü mensuplarıdır. Ama hamdolsun şimdi yargı normalleşmekte, bunlar ayıklanmıştır ve bu konuda da Türk yargısıyla ilgili asla kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA