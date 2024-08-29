Türk Yıldızları, 30 Ağustos coşkusunu Ankara'da gökyüzüne yazacak

Türk Yıldızları Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, uçuşları sırasında kaygı ya da herhangi bir duygu hissetmediklerini vurgulayarak, "Uçuş sırasında, irtifa, sürat, gösteri merkezi, karşımızdan kesişim için gelen uçak gibi birçok parametreyi takip etmek durumunda olduğumuz için bunları takip ederken herhangi bir duygu hissetmiyoruz, sadece işimizi yapıyoruz. Ancak tabii ki binlerce insanın önünde bir performans sergiliyorsunuz, dolayısıyla uçuşa giderken biz de heyecanlanıyoruz. Ancak uçuş başladığında herhangi bir duygu kalmıyor, sadece işimizi yapıyoruz ve yüksek disiplinde uçuşlarımızı icra ediyoruz" dedi.

"Gösteri uçuşu yapmayı da bomba atmayı da biliyoruz"

Türk Yıldızları'nın 4 numarası ve takip pozisyonunda görevli Binbaşı Mehmet Balta, 134 Akrotim Filo Komutanlığı'nda görev alan tüm pilotların, şu an gösteri pilotu olarak görev aldığını aktardı: "Bu birimler gerektiği zaman yeni pilotlarımızın eğitiminde öğretmen pilot olarak ya da Hava Kuvvetlerimizin menfaati doğrultusunda herhangi bir noktada jet pilotu olarak görev yapmaya devam etmekteyiz. Bugün buradaki görevlerimizde duman atıyoruz ama yeri geldiği zaman iyi şekilde bomba atmasını da biliyoruz" şeklinde konuştu.

Prova uçuşu bugün 18.00'de

Türk Yıldızları, gösteri uçuşları kapsamında ilk olarak 28 Ağustos'ta Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ardından 29 Ağustos saat 18.00'de yine Mogan Gölü üzerinde prova uçuşu yapacak olan ekip, 30 Ağustos'ta ise saat 12.00'de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu ve sonrasında saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşu icra edecek.