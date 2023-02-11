Turkcell, deprem bölgesindeki kullanıcıların faturalarının tahsilatına yönelik açıklama yaptı

Turkcell'den yapılan açıklamada, "Müşteri hizmetleri tarafından fatura tahsilatıyla ilgili sehven gönderilmiş bilgilendirme için özür dileriz. Mağdur olan müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak hatlarının kapanmayacağını, tahsilat durumuna bakılmayacağını, müşterilerimizin ücretsiz hat dondurma ve hat iptal taleplerinin karşılanacağını belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Şirketin depremin ilk gününden bu yana 35 milyon adet acil iletişim paketini aktif ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu sayının artarak devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Milletçe göğüslediğimiz bu zor günleri en kısa sürede atlatmak adına hiç kimsenin mağdur edilmemesi amacıyla Turkcell ailesi olarak azami gayret göstermeye ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.