17 Şubat 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Daily Sabah gazetesine Türkiye-ABD ilişkilerini yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye, ABD'den ne bekliyor?" başlıklı makalesinde ABD'nin terör örgütü PYD'ye desteğini eleştirdi.

Türkiye'nin beklentisinin altını çizen Kalın makalesinde şu görüşü dile getirdi:

"Mevcut güven bunalımının aşılması için ABD yönetiminin hem PYD/YPG hem de FETÖ konularında bazı adımlar atması gerekiyor. Aksi takdirde onlarca yıllık ilişkimiz ve ittifakımız tamir edilemez şekilde zarar görecek. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerin sahada somut sonuçlar üretmesi gerekiyor."

Makalesinde "ABD'nin terör örgütleri yerine müttefikleriyle çalışmasının zamanı geldi" diyen Kalın Washington'a Menbiç çağrısı da yaptı:

"ABD, PYD/YPG’den uzaklaşma sürecine girmelive bu örgütleri Münbiç’ten çıkararak Fırat’ın doğusuna göndermeli. Türkiye ve ABD güçleri, yerel halkla işbirliği içerisinde Münbiç bölgesinin güvenliğini sağlayabilir. Zaten bu model Cerablus-Çobanbey bölgesinde işliyor. Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile DAEŞ’ten temizlediği bu yerlerde ne DAEŞ ne PYD/YPG ne de rejim güçleri bulunuyor. Aynı şey Münbiç bölgesinde kolaylıkla yapılabilir. Türkiye’nin Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı ile yapmaya çalıştığı da budur."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapıcı bir ortaklığın iki tarafa sağlayacağı katkıya da dikkat çekerek makalesinde şunları söyledi:

"Yapıcı bir ortaklığın birçok ikili ve bölgesel konuda her iki tarafa sağlayacağı kazançlar bulunuyor. Ancak bunun olması, ABD yönetimi PKK/PYD/YPG ve FETÖ meselelerinin Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlamasına bağlı."

İbrahim Kalın makalesinde Suriye'de yeni bir vekalet savaşının başlatılmamasının önemine de değindi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Kapsayıcı ve demokratik bir Suriye’nin inşasında Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcilerine öncelik verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.