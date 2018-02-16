"Türkiye ABD'ye Münbiç'te ortak görev önerdi"
Türkiye'nin ABD'ye Münbiç'te ortak görev önerdiği iddia edildi.
Türkiye, YPG'nin Münbiç'ten çıkarak Fırat'ın doğusuna çekilmesini ABD'ye teklif ettiği belirtildi.
Türkiye, ABD'ye Münbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte görev yapmasını da önerdi. ABD'nin teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters haberini Türk kaynaklara dayandırdı.
Türkiye'nin söz konusu öneriyi Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yaptığı ve Washington'un öneriyi değerlendirdiği ifade edildi.