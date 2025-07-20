Türkiye bu hafta kavrulacak! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar normallerin 6-12 derece üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20-26 Temmuz haftası için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul'da 36, Ankara’da 38, Diyarbakır’da 44 dereceye ulaşan değerler öngörülürken, Salı gününden itibaren yurt genelinde açık hava bekleniyor, rüzgar ise bazı bölgelerde kuvvetli esecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Temmuz Pazar hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Bugün itibarıyla Karadeniz'in doğusu ve Akdeniz'in bazı kıyı kesimlerinde kısa süreli sağanaklar görülse de, pazartesiden itibaren ülke genelinde sıcak hava etkisini artıracak. Salı gününden itibaren ise tüm yurtta neredeyse tamamen açık hava bekleniyor.
Özellikle batı ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul'da 36, Ankara'da 38, Diyarbakır'da ise 44 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının da yüksek seyredeceği uyarısında bulunan uzmanlar, vatandaşlara bol sıvı tüketilmesi, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması ve özellikle yaşlılar ile kronik hastalığı olanların dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin günlük tahminine göre, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Toroslar çevresi, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Ordu, Konya ve Ankara'nın kuzeyi, ayrıca Çankırı'nın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış alan yerlerde zaman zaman rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaşabileceği belirtiliyor.
Bölge bölge hava durumu (2 Temmuz Pazartesi)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık