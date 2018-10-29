Türkiye Cumhuriyeti 95 yaşında

29 Ekim 2018

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde bugün de törenler düzenlenecek.

İlk tören Anıtkabir'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanının Açılış Töreni'nin ardından ise havalimanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verecek.

İzmir'de 6 bin kişi zeybek oynadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişi aynı anda zeybek oynadı. Bayraklı Belediyesi tarafından Smyrna Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda yaklaşık 6 bin kişi farklı renklerdeki tişörtleri giyerek önce zeybek oynadı. Kalabalık ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini oluştururken, insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı.

600 metrelik Türk bayrağı taşındı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, 600 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Binler, Porsuk Çayı kıyılarını doldurdu

Eskişehir'de ise Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş su jeti gösterisini ilgiyle izledi.

Tüm yurtta ise 29 Ekim coşkusu bugün de devam edecek.

Az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları



