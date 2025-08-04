Türkiye, denizlerini koruma altına alıyor

Dışişleri Bakanlı­ğı'ndan edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Deniz Hu­kuku Ulusal Araştırma Merke­zi (DEHUKAM) koordinasyo­nunda hazırlanan harita, ilgili kurumların katkısıyla tamam­landı. IOC’ye sunulan güncel­lenmiş haritada özellikle Ku­zey Ege’de Gökçeada açıkları ile Akdeniz’de Fethiye-Kaş ve Finike bölgelerinde yeni koru­ma alanları öne çıkıyor.

Yeni bir yapı devreye alındı

Türkiye’nin deniz stratejisi çerçevesinde, Finike Denizal­tı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi gibi daha önce ilan edil­miş alanların yanı sıra, yeni ko­ruma sahalarının da oluşturul­ması planlanıyor. Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan De­niz Mekânsal Planlaması kap­samında kurumlar arası eş­güdümü sağlamak üzere yeni bir yapı da devreye alındı. 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cum­hurbaşkanlığı Genelgesi ile Deniz Mekânsal Planlama Ko­ordinasyon Kurulu oluşturul­du. Kurul, Türkiye’nin çevre denizlerindeki sektörel faali­yetlerin çevresel etkilerini dü­zenli olarak değerlendirecek.

Yunanistan’a “Oldubitti” uyarısı

Türkiye’nin deniz koru­ma alanlarına ilişkin adımla­rı, Yunanistan’ın 21 Temmuz 2025’te İyon ve Ege Denizi’n­de ilan ettiği iki yeni deniz par­kı bağlamında ayrıca önem ta­şıyor. Ankara, deniz çevre­sinin korunmasına yönelik mekanizmaları desteklediğini belirtirken, Yunanistan’ın tek taraflı adımlarıyla Ege’de fi­ili durum yaratma çabalarına karşı pozisyonunu sürdürüyor. Uluslararası anlaşmalarla dev­redilmemiş ada, adacık ve ka­yalıkların statüsüne (gri alan­lar) dikkat çeken Türk tarafı, bu tür uygulamaların herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı­nı yineliyor. Dışişleri Bakanlı­ğı, 9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihli açıklamalarıyla pozisyonunu ortaya koyarken, Yunanistan ile yapılan görüş­melerde bu hususları muha­taplarına iletmeyi sürdürüyor.