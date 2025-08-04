Türkiye, denizlerini koruma altına alıyor
Türkiye, deniz çevresinin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla deniz yetki alanlarında stratejik adımlarını hızlandırıyor. Son olarak Kuzey Ege ve Akdeniz’de ilan edilen yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), ulusal deniz planlaması haritasına işlenerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu’na (IOC) kaydettirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) koordinasyonunda hazırlanan harita, ilgili kurumların katkısıyla tamamlandı. IOC’ye sunulan güncellenmiş haritada özellikle Kuzey Ege’de Gökçeada açıkları ile Akdeniz’de Fethiye-Kaş ve Finike bölgelerinde yeni koruma alanları öne çıkıyor.
Yeni bir yapı devreye alındı
Türkiye’nin deniz stratejisi çerçevesinde, Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi gibi daha önce ilan edilmiş alanların yanı sıra, yeni koruma sahalarının da oluşturulması planlanıyor. Türkiye’nin tüm denizlerini kapsayan Deniz Mekânsal Planlaması kapsamında kurumlar arası eşgüdümü sağlamak üzere yeni bir yapı da devreye alındı. 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Deniz Mekânsal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurul, Türkiye’nin çevre denizlerindeki sektörel faaliyetlerin çevresel etkilerini düzenli olarak değerlendirecek.
Yunanistan’a “Oldubitti” uyarısı
Türkiye’nin deniz koruma alanlarına ilişkin adımları, Yunanistan’ın 21 Temmuz 2025’te İyon ve Ege Denizi’nde ilan ettiği iki yeni deniz parkı bağlamında ayrıca önem taşıyor. Ankara, deniz çevresinin korunmasına yönelik mekanizmaları desteklediğini belirtirken, Yunanistan’ın tek taraflı adımlarıyla Ege’de fiili durum yaratma çabalarına karşı pozisyonunu sürdürüyor. Uluslararası anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsüne (gri alanlar) dikkat çeken Türk tarafı, bu tür uygulamaların herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını yineliyor. Dışişleri Bakanlığı, 9 Nisan 2024 ve 21 Temmuz 2025 tarihli açıklamalarıyla pozisyonunu ortaya koyarken, Yunanistan ile yapılan görüşmelerde bu hususları muhataplarına iletmeyi sürdürüyor.