Türkiye genelinde DEAŞ’a darbe: 233 zanlı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyonların başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, son iki hafta içerisinde 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ya da finans sağladığı belirlenen 233 şüpheli gözaltına alındı.

51 kişi tutuklandı

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 51’inin tutuklandığını, 24 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele (TEM) şubeleri tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde operasyonlar düzenlendi.