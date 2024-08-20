Türkiye-Hollanda İş Gücü Anlaşması 60'ıncı yılını geride bıraktı

Avrupa'nın birçok ülkesiyle 1960'lı yıllarda imzalanan ve Hollanda'yla 19 Ağustos 1964'te yapılan İş Gücü Anlaşması 60 yılı geride bırakırken, 5'inci nesile ulaşan Türk diasporası Hollanda'da önemli kazanımlar elde etti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye-Hollanda arasında İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024 yılının Türkiye-Hollanda ilişkileri bakımından çok özel bir yıl olduğunu dile getiren Ünal, "Türkiye ile Hollanda arasında 19 Ağustos 1964 tarihinde imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümünü idrak ediyoruz. 16 Ağustos'ta da 1924'te imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünü idrak etmiştik. Lahey Büyükelçiliği olarak, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarımızın katkıları, ayrıca Hollanda Türk toplumunun desteğiyle bu iki yıl dönümü vesilesiyle 2024 yılını iki ülkenin ortak hafızasına nakşetmek üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Ünal, İşgücü Anlaşması'nın Hollanda Türk toplumunun hukuki temelini oluşturan önemli bir metin olduğunu belirterek, anlaşma sayesinde hem Hollanda'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan acil iş gücü ihtiyacını karşıladığını hem de ülkenin dört bir yanından Hollanda'ya gelen vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

İşgücü Anlaşmasıyla Hollanda'daki Türk toplumunun yarım milyondan fazla nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Ünal, "Hollanda'ya entegre olmuş, bu ülkeye her alanda ciddi katkı veren, 25 bin işvereniyle büyük istihdam sağlayan ve refah üreten yaklaşık 470 yıllık bir geçmişe sahip, günümüzde NATO müttefikliğine de dayanan ikili ilişkilerin başlıca sütunlarından biri haline gelmiş bir Türk toplumu mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, 2024 yılının ülkedeki Türk toplumunun kaydettiği aşama ve elde ettiği kazanımların yanı sıra karşılaştığı sorunların muhasebesi ve gelecek dönemde neler yapılabileceğine ilişkin muhasebe yapılmasına da vesile olduğunu ifade etti.

Karşılıklı üst düzey ziyaretler

İki ülkenin, İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılını karşılıklı üst düzey ziyaretlerle daha da anlamlı hale getirdiğini aktaran Ünal, "Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, iki ülke arasında 2008'den beri düzenlenmekte olan kapsamlı istişare forumu niteliğindeki Türkiye-Hollanda Wittenburg Konferansı'nın 10'uncusu için 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Hollanda'yı (bakan sıfatıyla) ilk kez ziyaret etmiş, dönemin Başbakanı Mark Rutte tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı ile önemli görüşmelerde bulunmuştu." diye konuştu.

Ünal, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla 60'ıncı yıl vesilesiyle "Kuşaktan Kuşağa: Hollanda'da Türk Diasporası'nın 60 Yılı" temasıyla Rotterdam'da gala etkinliği düzenlediğini ve Eren'in Hollanda'da temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Hollanda makamları da kutladı

Ünal, Hollanda makamlarının da bu özel yılı önemli etkinliklerle kutladığını belirterek, "Gerek Hollanda'daki etkinliklerimize destek vermeleri ve katılmaları, gerek ülkemizdeki temsilcilikleri eliyle çeşitli etkinlikler düzenlemek suretiyle Hollanda makamları da aktif bir şekilde bu yılın özelliğini vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Her iki anlaşmanın yıl dönümleri vesilesiyle iki ülke makamları arasında güzel etkileşim oluştuğunu vurgulayan Ünal, "İkili ilişkilerin yanı sıra 2024 yılı, Türk toplumunun Hollanda'daki geleceğine de daha umutlu şekilde bakmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, bu vesileyle ortaya çıkan ivmeyle birlikte ikili ilişkilerde de yararlanmak amacıyla Hollandalı muhataplarıyla yakın işbirliği halinde gerekli çalışmalarda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.