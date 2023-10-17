Türkiye, Hükümetlerarası Kuru Liman Anlaşması'nı onayladı

Türkiye, 15 Aralık 2014 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Kuru Liman Anlaşması'nı çekince ile birlikte onayladığını duyurdu. Onay kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hükümetlerarası Kuru Liman Anlaşması, denize çıkışı olmayan ülkeler ile mal ve hizmetlerini piyasaya sunmak için yüksek maliyetler ve karmaşık lojistik sorunlarıyla karşı karşıya olan bölgelerin gelişmesine yeni imkanlar sağlamak için Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından hazırlanmıştı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'de kuru liman listesinde; Samsun Gelemen, Kayseri Boğazköprü, Balıkesir Gökköy, İstanbul Halkalı, Kaklık Denizli, Kayacık Konya, Mardin, Sivas, Uşak, Yeşilbayır İstanbul, Kazan Ankara, Bozüyük Bilecik, Habur, Hasanbey Eskişehir, Kars, Köseköy İzmit, Palandöken Erzurum, Türkoğlu Kahramanmaraş, Yenice Mersin yer alıyor.