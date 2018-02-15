15 Şubat 2018

Bugün Almanya'da Şansölye Merkel ile bir araya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

Almanya’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz " dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Şimdi Almanya bölümüne gidiyoruz. İlk olarak Berlin'de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de, dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye'nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz."

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel ile ilgili soruya da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, "Yücel'in en kısa sürede mahkemeye çıkacağını düşünüyoruz. Her mahkemeye çıkış biR umuttur." yanıtını verdi.