Türkiye ile Angola'dan gümrük anlaşması
Türkiye ile Angola'nın karşılıklı olarak gümrük konusunda idari yardımları kapsayan anlaşması onaylandı.
Haber Merkezi
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Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan kanuna göre, 18 Ekim 2021'de Angola'nın başkenti Luanda'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.