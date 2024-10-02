Türkiye ile Irak'tan göç anlaşması

İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında göç ve gönüllü geri dönüşlere ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Göç ve gönüllü geri dönüş alanında hazırlanan iş birliği mutabakat zaptı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faiq Jabro tarafından imzalandı.

İmza töreninde Bakan Yerlikaya ile Jabro'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi ve Irak Göç İşleri Genel Müdürü Safaa Hussein Ahmed de yer aldı.

İmzalanan iş birliği mutabakat zaptı ile Türkiye'de bulunan Iraklı vatandaşların gönüllü şekilde ülkelerine geri dönüşleri sağlanacak. Göç yönetiminde daha sürdürülebilir ve güvenli bir yaklaşımın amaçlandığı mutabakat zaptı çerçevesinde düzensiz ve yasa dışı göçün etkin bir şekilde engellenmesi için iş birliği yapılacak.