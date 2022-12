Türkiye İnovasyon Haftası için kayıtlar devam ediyor

Takip Et

TİM’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye’nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getirecek. Etkinlik, inovasyonun farklı alanlarda ele alındığı panellere, Türkiye’nin inovasyon atakları ve projelerine, inovatif teknolojilere, başarılı girişimler ile inovasyonu cesaretlendiren yatırımlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye İnovasyon Haftası’nda dijital sanat edisyonu, Arura Sergisi, Sıfır Noktası Sergisi, Down to Earth Sergisi, Özel Seri Sergisi, “Past, Present & Future” Sergisi katılımcılarla buluşacak.

Öte yandan etkinlikler kapsamında, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni, gençlere öncülük eden İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni ve kurumsal inovasyon öncülerinin yer alacağı İnoSUİT Sertifika Töreni de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımımın beklendiği Türkiye İnovasyon Haftası’nda, BAYKAR Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Bayraktar, gelecek bilimci ve “Robotların Yükselişi” kitabının yazarı Martin Ford, MIT araştırmacısı ve “Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things” kitabının yazarı David Rose, girişimcilik dünyasının en önemli temsilcilerinden ve “Venture Adventure” kitabının yazarı, CapitalDemocracy’nin kurucusu Amir Hegazi’nin de ana konuşmacılar arasında yer alması bekleniyor.

Türkiye’nin en kapsamlı inovasyon etkinliğinde yer almak ve ücretsiz giriş yapmak için inovasyonhaftasi.com internet sitesi üzerinden kayıt yapmak gerekiyor.