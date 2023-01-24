Türkiye İsveç ve Finlandiya toplantılarını iptal etti

Ankara’nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. Bir sonraki toplantının Şubat ayında Brüksel’de yapılması planlanıyordu.

Finlandiya: Temaslarımız sürecek

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, yaşanan krizler nedeniyle Türkiye’yle görüşmelere ara vereceklerini açıklamıştı. Haavisto, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü görüşmelere gerilim yatışıncaya kadar birkaç hafta ara vermenin herkes için daha iyi olacağını söylemişti.

Finlandiyalı bakan, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da görüştüğünü belirterek Türkiye’de seçimler nedeniyle gündemin yoğun olduğunu ancak NATO görüşmelerinin devam etmesini umduklarını kaydetti. İsveç olmadan görüşmelere devam etmeyi düşünmediklerini ifade eden Haavisto, Türkiye'yle temasın da önceden olduğu gibi süreceğini bildirdi.

Erdoğan: Herhangi bir destek göremeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “İsveç Müslümanların dini inancına saygı gösteremiyorsa bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyecek” demişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması

Erdoğan "Şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir." dedi. Erdoğan İslam dininin, Hazreti Muhammed'in vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok husumetin, saldırının, alçaklığın hedefi olduğuna işaret etti.

"Kutsal kitabımız rabbimizin koruması altında"

Erdoğan, "Buna karşılık Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisinin indirdiğini ve kendisinin koruyacağını kitabında açıkça hüküm altına almıştır. Müslümanlar olarak bize düşen görev, Rabbimizin koruması altındaki bu kutsal kitabımıza layık olduğu hürmeti göstermek, onun emirlerine uygun bir hayat sürmeye gayret etmektir. Her şey gibi İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığına kavuşmak da bir nasip işidir." dedi.