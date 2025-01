'Türkiye İtibar Endeksi Araştırması' sonuçları açıklandı

Türkiye İtibar Akademisi tarafından İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ömer Bilen danışmanlığında 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi’nin 2025 sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği ve 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada toplam 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi. İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Ülkemizde son 5 yıl içerisinde değişen yaşam şartlarının kamuoyunun marka seçimlerine nasıl etki ettiğini bu seneki araştırmamızla tekrar görmekteyiz” dedi. Acar, dereceye giren markaların raporu satın alarak iletişim faaliyetlerinde kullanma hakkı elde edebileceklerini, aksi taktirde telif hakları ihlali yaşanacağını belirtti.

"Değişen tüketici algısının markalara etkisi..."

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü: “Türkiye İtibar Endeksi çalışmasında İstanbul Kent Üniversitesi olarak yer almak ve bilimsel katkılarımızla bu değerli araştırmaya destek vermek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye’nin farklı sektörlerdeki itibar dinamiklerini anlamak, hem akademik hem de toplumsal açıdan oldukça önemlidir. Bu araştırma, değişen tüketici algılarını ve bu algıların markalar üzerindeki etkilerini somut verilerle ortaya koymaktadır” dedi.

Farklı sektörlerde dereceye giren ilk 10 marka

Akaryakıt Sektörü: Alpet, Aygaz, Aytemiz, Petrol Ofisi, Go Petrol, Opet, Shell, Sunpet, Total Energies, Türkiye Petrolleri

Alkolsüz İçecek: Coca Cola, Cola Turka, Dimes, Fanta, Fuse Tea, Juss, Pepsi, Red Bull, Sarıyer Gazoz, Tamek

Altın ve Mücevherat: Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Cartier, Kafkas Pırlanta, Nadir Gold, Sina Pırlanta, So Chic, Zen Pırlanta

Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

Beyaz Eşya: Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Hoover, Regal, Samsung, Siemens, Uğur Derin Dondurucu, Vestel

Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, CP, Dardanel Ton, Erpiliç, Gedik, Keskinoğlu, Lezita, Migros, Şenpiliç

Bebek Ve Çocuk Ürünleri: Aptamil, Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, Ebebek, LC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy

Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata: Dido, Elvan Gıda, Eti, Kent Gıda, Milano, Saray, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

Küçük Ev Aletleri: Arçelilk, Arnica, Arzum, Bosch, Dyson, Fakir, Karaca, Philips, Sinbo, Vestel

E Ticaret Sitesi: Amazon, Çiçeksepeti, Hepsiburada, İkas, MediaMarkt, N11, Sahibinden, Teknosa, Temu, Trendyol

Erkek Giyim: Altınyıldız, Avva, D’S Damat, Hatemoğlu, Kiğılı, Koton, Lufian, Süvari, Tudors, Zara

Elektronik Perakende: Apple, Arçelik, Arzum, Casper, Hepsiburada, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Vestel

Enerji: AKSA Doğalgaz, ASTOR Enerji, Enerjisa, Enka, Gediz Enerji, GESAN, Limak, Tatlıpınar Enerji, Tüpraş, Zorlu Enerji

Fast Food: Bereket Döner, Burger King, Burger Yiyelim, Dürümle, HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Maydonoz Döner, MC Donalds, Saloon Burger

Holding: Alarko Holding, Anadolu Grubu, Borusan, Doğan Holding, Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İnşaat Sektörü: Ağaoğlu, Artaş Holding, Kalyon, Kiptaş, Kolin, Limak, NEF, Rönesans, Sinpaş, Toki

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Komili, Maylo, Papia, Selpak, Silen, Sleepy, Sofia, Solo, Teno

Kripto Para Borsası: Binance, Bitexen, BTC Türk, Papara

Kargo: Aras Kargo, DHL, HepsiJet, MNG, Ptt Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, UPS, Yurtiçi Kargo

Mobilya Ve Yatak: Alfemo, Bambi, Bellona, Divan Ev, Enza Home, Ergül Mobilya, İstikbal, Moda Life, Mondi Home, Yataş

Tesettür Giyim: Armine Giyim, İmannoor, İpekyol, LC Waikiki, Manuka, Moda Selvim, Modanisa, Sefa Merve, Tuğba, Zühre

Otomobil: BMW, Cherry, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

Pizza: Domino’s Pizza, Little Caesars, Papa John’s, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Pizza Hut, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Sbarro, Terra Pizza

Porselen Ve Züccaciye Ürünü: Acar, Bella Maison, Emsan, English Home, Güral Porselen, Karaca, Keramika, Kütahya Porselen, Porland, Schafer

Sigorta: Aksigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, AXA Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta, Mapfre Sigorta, Neova, Sompo Japan Sigorta, Türkiye Sigorta

Süpermarket: A101, Anpa Gross, Bim, CarrefourSA, Happy Center, Kim Market, Macro Center, Migros, Onur Market, Şok

Süt Ve Süt Ürünleri: Dost, Ekici, İçim, Mis, Pınar, Sek Süt, Sütaş, Teksüt, Torku, Yörükoğlu

Spor Giyim: Adidas, Asics, Decathlon, Hummel, Kinetix, Lescon, Nike, Oysho, Under Armour, Zara

Kadın Giyim: Defacto, H&M, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Mavi, Stradivarius, Trendyol Milla, Zara

İç Giyim: Calvin Klein, Dagi, Defacto, Intımissimi, Katia and Bony, Koton, Penti, Pierre Cardin, Suwen, Victoria’s Secret

Ev Tekstili: Chakra, English Home, H&M, Karaca, LC Waikiki Home, Linens, Madame Coco, Özdilek, Sarar, Taç

Kozmetik Zinciri: Alix Avien, Avon, Flormar, Golden Rose, Gratis, Kiko, Mac Cosmetic, Rossman, Sephora, Watsons

Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Bioblas, Clear, Dove, Elidor, Gliss, Head & Shoulders, Loreal Elseve, Pantene, Restorex, Yves Rocher

Turizm Acentesi / Seyahat Acentesi: Coral Travel, ETS Tur, Jolly Tur, MNG Turizm, Prontotour, Setur, TatilBudur, Tatilsepeti, Touristica

Özel Hastane: Acıbadem, Amerikan Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Koç Üniversite Hastanesi, Liv Hospital, Medical Park, Medical Point, Medicana, Medipol, Memorial