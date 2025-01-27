'Türkiye İtibar Endeksi Araştırması' sonuçları açıklandı
Türkiye İtibar Akademisi'nin imzasını taşıyan, 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; toplam 35 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı ve Türkiye’nin itibarlı markaları belirlendi.
Türkiye İtibar Akademisi tarafından İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ömer Bilen danışmanlığında 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi’nin 2025 sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği ve 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada toplam 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi. İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Ülkemizde son 5 yıl içerisinde değişen yaşam şartlarının kamuoyunun marka seçimlerine nasıl etki ettiğini bu seneki araştırmamızla tekrar görmekteyiz” dedi. Acar, dereceye giren markaların raporu satın alarak iletişim faaliyetlerinde kullanma hakkı elde edebileceklerini, aksi taktirde telif hakları ihlali yaşanacağını belirtti.
"Değişen tüketici algısının markalara etkisi..."
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü: “Türkiye İtibar Endeksi çalışmasında İstanbul Kent Üniversitesi olarak yer almak ve bilimsel katkılarımızla bu değerli araştırmaya destek vermek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye’nin farklı sektörlerdeki itibar dinamiklerini anlamak, hem akademik hem de toplumsal açıdan oldukça önemlidir. Bu araştırma, değişen tüketici algılarını ve bu algıların markalar üzerindeki etkilerini somut verilerle ortaya koymaktadır” dedi.
Farklı sektörlerde dereceye giren ilk 10 marka
Akaryakıt Sektörü: Alpet, Aygaz, Aytemiz, Petrol Ofisi, Go Petrol, Opet, Shell, Sunpet, Total Energies, Türkiye Petrolleri
Alkolsüz İçecek: Coca Cola, Cola Turka, Dimes, Fanta, Fuse Tea, Juss, Pepsi, Red Bull, Sarıyer Gazoz, Tamek
Altın ve Mücevherat: Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Cartier, Kafkas Pırlanta, Nadir Gold, Sina Pırlanta, So Chic, Zen Pırlanta
Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası
Beyaz Eşya: Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Hoover, Regal, Samsung, Siemens, Uğur Derin Dondurucu, Vestel
Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, CP, Dardanel Ton, Erpiliç, Gedik, Keskinoğlu, Lezita, Migros, Şenpiliç
Bebek Ve Çocuk Ürünleri: Aptamil, Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, Ebebek, LC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy
Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata: Dido, Elvan Gıda, Eti, Kent Gıda, Milano, Saray, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker
Küçük Ev Aletleri: Arçelilk, Arnica, Arzum, Bosch, Dyson, Fakir, Karaca, Philips, Sinbo, Vestel
E Ticaret Sitesi: Amazon, Çiçeksepeti, Hepsiburada, İkas, MediaMarkt, N11, Sahibinden, Teknosa, Temu, Trendyol
Erkek Giyim: Altınyıldız, Avva, D’S Damat, Hatemoğlu, Kiğılı, Koton, Lufian, Süvari, Tudors, Zara
Elektronik Perakende: Apple, Arçelik, Arzum, Casper, Hepsiburada, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Vestel
Enerji: AKSA Doğalgaz, ASTOR Enerji, Enerjisa, Enka, Gediz Enerji, GESAN, Limak, Tatlıpınar Enerji, Tüpraş, Zorlu Enerji
Fast Food: Bereket Döner, Burger King, Burger Yiyelim, Dürümle, HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Maydonoz Döner, MC Donalds, Saloon Burger
Holding: Alarko Holding, Anadolu Grubu, Borusan, Doğan Holding, Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding
İnşaat Sektörü: Ağaoğlu, Artaş Holding, Kalyon, Kiptaş, Kolin, Limak, NEF, Rönesans, Sinpaş, Toki
Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Komili, Maylo, Papia, Selpak, Silen, Sleepy, Sofia, Solo, Teno
Kripto Para Borsası: Binance, Bitexen, BTC Türk, Papara
Kargo: Aras Kargo, DHL, HepsiJet, MNG, Ptt Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, UPS, Yurtiçi Kargo
Mobilya Ve Yatak: Alfemo, Bambi, Bellona, Divan Ev, Enza Home, Ergül Mobilya, İstikbal, Moda Life, Mondi Home, Yataş
Tesettür Giyim: Armine Giyim, İmannoor, İpekyol, LC Waikiki, Manuka, Moda Selvim, Modanisa, Sefa Merve, Tuğba, Zühre
Otomobil: BMW, Cherry, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
Pizza: Domino’s Pizza, Little Caesars, Papa John’s, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Pizza Hut, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Sbarro, Terra Pizza
Porselen Ve Züccaciye Ürünü: Acar, Bella Maison, Emsan, English Home, Güral Porselen, Karaca, Keramika, Kütahya Porselen, Porland, Schafer
Sigorta: Aksigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, AXA Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta, Mapfre Sigorta, Neova, Sompo Japan Sigorta, Türkiye Sigorta
Süpermarket: A101, Anpa Gross, Bim, CarrefourSA, Happy Center, Kim Market, Macro Center, Migros, Onur Market, Şok
Süt Ve Süt Ürünleri: Dost, Ekici, İçim, Mis, Pınar, Sek Süt, Sütaş, Teksüt, Torku, Yörükoğlu
Spor Giyim: Adidas, Asics, Decathlon, Hummel, Kinetix, Lescon, Nike, Oysho, Under Armour, Zara
Kadın Giyim: Defacto, H&M, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Mavi, Stradivarius, Trendyol Milla, Zara
İç Giyim: Calvin Klein, Dagi, Defacto, Intımissimi, Katia and Bony, Koton, Penti, Pierre Cardin, Suwen, Victoria’s Secret
Ev Tekstili: Chakra, English Home, H&M, Karaca, LC Waikiki Home, Linens, Madame Coco, Özdilek, Sarar, Taç
Kozmetik Zinciri: Alix Avien, Avon, Flormar, Golden Rose, Gratis, Kiko, Mac Cosmetic, Rossman, Sephora, Watsons
Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Bioblas, Clear, Dove, Elidor, Gliss, Head & Shoulders, Loreal Elseve, Pantene, Restorex, Yves Rocher
Turizm Acentesi / Seyahat Acentesi: Coral Travel, ETS Tur, Jolly Tur, MNG Turizm, Prontotour, Setur, TatilBudur, Tatilsepeti, Touristica
Özel Hastane: Acıbadem, Amerikan Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Koç Üniversite Hastanesi, Liv Hospital, Medical Park, Medical Point, Medicana, Medipol, Memorial