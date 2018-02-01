Türkiye, Katar'da deniz ve hava gücü konuşlandıracak
Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Türkiye’nin Katar’da kara gücüne ek olarak deniz ve hava gücü konuşlandıracağını açıkladı.
Türkiye’nin Katar’da kara gücüne ek olarak deniz ve hava gücü konuşlandıracağı açıklandı.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, “Katar ve Türkiye arasında 2014’te imzalanan anlaşma kapsamında, tüm kara, hava ve deniz güçleri Katar’da konuşlandırılacak” dedi. Özer, iki ülke arasında yürütülen görüşmelerde, gerekli altyapının inşası ve Türk askerinin konuşlandırılmasıyla ilgili sürecin belirleneceğini belirtti.
Özer, Katar’a gönderilecek asker sayısı konusunda ise açıklama yapmadı.
Türkiye, Mart 2015’te onaylanan anlaşma sonrasında, Ekim 2015’te başkent Doha’daki El Rayyan Üssü’ne ilk asker sevkiyatını gerçekleştirmişti.