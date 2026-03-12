Türkiye küresel ısınmanın etkisinde: Son 56 yılın en sıcak 3’üncü şubat ayı

Türkiye’de geçen ay ölçülen sıcaklıklar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Şubat 2026, son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 1991-2020 döneminde şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olarak hesaplanırken, bu yıl şubat ayında ortalama sıcaklık 7,6 derece oldu. Böylece sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 3,5 derece üzerine çıktı.

Son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı

Türkiye’de şubat ayı sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği yıllar arasında 2016 ve 2024 de yer alıyordu. Ancak 2026 yılı şubat ayı sıcaklıkları, ortalamanın 4,1 dereceyi aşmasıyla son 56 yılın en sıcak üçüncü şubat ayı olarak kayda geçti.

Ay boyunca ortalama sıcaklıklar Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normallerine yakın seyrederken, ülkenin diğer bölgelerinde normallerin üzerinde ölçüldü.

En düşük Ardahan, en yüksek Bartın

Şubat ayında Türkiye genelinde en düşük sıcaklık Ardahan’da eksi 22,4 derece, en yüksek sıcaklık ise Bartın’da 28,6 derece olarak kaydedildi.

Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerinde

Marmara Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli ve Malkara çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde ise değerler normallerin üzerinde ölçüldü. En düşük sıcaklık Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde eksi 2,6 derece, en yüksek sıcaklık ise Yalova’da 26,7 derece oldu.

Ege'de en yüksek sıcaklık Salihli'de ölçüldü

Ege Bölgesi’nde şubat ayı sıcaklıkları Akhisar ve Uşak çevresinde mevsim normalleri civarında seyrederken, bölgenin diğer noktalarında ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bölgedeki en düşük sıcaklık Uşak’ta eksi 4,2 derece, en yüksek sıcaklık ise Manisa’nın Salihli ilçesinde 25,2 derece olarak ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi’nde Korkuteli ve Acıpayam çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyretti. Bölgenin diğer kesimlerinde ise normallerin üzerinde değerler görüldü. En düşük sıcaklık Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde eksi 8,9 derece, en yüksek sıcaklık Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 25,2 derece olarak kaydedildi.

İç Anadolu'da sıcaklıklar genel olarak arttı

İç Anadolu Bölgesi’nde şubat ayı boyunca ortalama sıcaklıkların tamamı mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. En düşük sıcaklık Sivas’ın Kangal ilçesinde eksi 10,3 derece, en yüksek sıcaklık ise Konya’nın Ereğli ilçesinde 23,4 derece oldu.

Karadeniz'de rekor Bartın'dan geldi

Karadeniz Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Kızılcahamam çevresinde mevsim normalleri civarında seyrederken, bölgenin diğer kesimlerinde ortalamanın üzerinde ölçüldü. En düşük sıcaklık Bayburt’ta eksi 9,7 derece, en yüksek sıcaklık ise Bartın’da 28,6 derece olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ardahan'da

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tunceli çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde ortalamanın üzerinde ölçümler yapıldı. Bölgedeki en düşük sıcaklık Ardahan’da eksi 22,4 derece, en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 17,5 derece olarak belirlendi.

Güneydoğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise şubat ayında ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. En düşük sıcaklık Diyarbakır’da eksi 2,3 derece, en yüksek sıcaklık ise Şırnak’ın Cizre ilçesinde 22,7 derece olarak ölçüldü.