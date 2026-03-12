Munzur Dağı’nda kartpostallık manzara: Zirvede mercek bulutu

Munzur Dağı, bu kez görsel bir doğa harikasıyla gündemde.

Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı.

Geniş bir alana yayılan bu büyük bulut, dağın karlı manzarasıyla muazzam bir uyum içinde birleşerek büyüleyici bir görüntü oluşturdu.

Mercek bulutu nedir?

Mercek bulutları, dağın yüksek rakımlarındaki hava şartlarının etkisiyle oluşan özel bir atmosfer olayıdır. Bu bulutlar, dağın zirvesinin etrafında adeta bir "şapka" gibi durur ve dağın etrafındaki hava akımlarının, bulutları yoğunlaştırarak şekil almasına neden oluyor. Özellikle kış mevsiminde, dağın zirvesindeki karla birleşerek ortaya çıkan bu görüntü, dağa tırmananlar ve çevredeki doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor.