Türkiye resmen kavruluyor! Gölgedeki ölçümlerde bile 44 derece: 42 ilde alarm verildi

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, 23 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde birçok ilde termometreleri zorladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, saat 09.00 ile 12.00 arasında yapılan ölçümlerde 42 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktı.

En yüksek sıcaklık, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 44,6 derece olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu sıcaklıkların gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan resmi ölçümlere ait olduğunu vurgularken, doğrudan güneş altında hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Meteoroloji’nin internet sitesinde yayımlanan güncel verilere göre, sıcaklık artışı mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıktı. Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Aydın, Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Edirne, Kırklareli, Muğla, Denizli, Adana, Sakarya, Hatay, Mersin gibi birçok şehirde hava sıcaklıkları 40 dereceye dayandı.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişilerin 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşten koruyucu önlemler almaları gerektiğini vurguladı.