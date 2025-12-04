Türkiye sağanak yağışın etkisine girecek: Ege'den başlayarak yurdu saracak! 4 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Sisli ve puslu hava etkisini gösterecek

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyretmesi öngörülüyor. Özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildiriliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don yaşanabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin korunacağı ifade ediliyor. Rüzgârın çoğunlukla güney ve doğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı bölgelerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı ve hafta sonuna kadar yapışların yurdun büyük bölümünde etkili olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda görülecek buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek, bu bölgelerde de dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.