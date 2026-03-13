Türkiye savaşa girecek mi, İran'a saldıracak mı?

ABD/İsrail-İran savaşı 14. gününde... Bugün İran'dan gönderilen 3. füze Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildi. Saldırıların kesilmemesi nedeniyle "Türkiye savaşa girecek mi" sorusu giderek artıyor.

Türkiye savaşa girecek mi?

Şu an için İran ile savaş söz konusu değil.

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir” diye belirtti.