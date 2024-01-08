Türkiye, soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor
Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yarın itibarıyla yurt genelinde yağış bekleniyor.
Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yarın itibarıyla yurt genelinde yağış bekleniyor. 3 büyükşehirde haftanın ilk üç günü yağışlı geçecek. Ankara'da pazartesi ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.
İstanbul'da yarın Anadolu yakasında kuvvetli yağış görülecek. Çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek. İzmir'de 3 gün yağmur etkili olacak, sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.